La maestra negazionista fa levare le mascherine ai bambini: “Tanto di covid muoiono solo i vecchi” (Di martedì 15 dicembre 2020) Una maestra in provincia di Treviso chiede ai bambini di levarsi le mascherine poiché considerate da lei inutili La maestra negazionista fa levare le mascherine ai bambini (Foto di Taken da Pixabay)“Tanto di covid muoio solTanto i vecchi”. Queste sono le parole della maestra (una supplente)della scuola elementare Giovanni XXIII in provincia di Treviso. Parole che hanno subito scatenato una protesta da parte dei genitori degli alunni, che successivamente hanno richiesto l’intervento del Sindaco Mario Conte. E’ stato avviato poi un procedimento disciplinare nei confronti della protagonista di questa vicenda, accompagnato dalle parole del Sindaco Conte ... Leggi su altranotizia (Di martedì 15 dicembre 2020) Unain provincia di Treviso chiede aidi levarsi lepoiché considerate da lei inutili Lafaleai(Foto di Taken da Pixabay)“dimuoio sol”. Queste sono le parole della(una supplente)della scuola elementare Giovanni XXIII in provincia di Treviso. Parole che hanno subito scatenato una protesta da parte dei genitori degli alunni, che successivamente hanno richiesto l’intervento del Sindaco Mario Conte. E’ stato avviato poi un procedimento disciplinare nei confronti della protagonista di questa vicenda, accompagnato dalle parole del Sindaco Conte ...

luanamastrolor : Licenziata la maestra vittima di revenge porn. Sospesa la prof che criticò il decreto sicurezza di Salvini. Mentr… - occhio_notizie : Il caso della maestra negazionista - Mcclane272 : Subito una medaglia al valore e l aumento di stipendio. - CirianiCarlo : RT @MMmarco0: Una maestra 'negazionista' di una scuola elementare di Treviso non indossava la mascherina in aula e convinceva gli alunni a… - Arsenio_ : RT @MMmarco0: Una maestra 'negazionista' di una scuola elementare di Treviso non indossava la mascherina in aula e convinceva gli alunni a… -