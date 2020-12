La Lazio entra nell’Osservatorio Italiano Esports

Leggi su tuttotek

(Di martedì 15 dicembre 2020) Anche la divisione esportiva della SSa far parte dell’Osservatorio. Ecco tutti i dettagli della collaborazione Proseguono le collaborazioni atte a far crescere l’Osservatorio, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli operatori del settore. Dopo HSL, Orbita e Buddybank questa volta è il turno della divisionedella SS. La società, nota a tutti gli appassionati di calcio, ha svolto un lavoro di professionalizzazione del team, con il fine di migliorare la qualità del lavoro e delle prestazioni della divisione. SSe Osservatorioinsieme per condividere la ...