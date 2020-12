La Gismondo, i dubbi sulle bare di Bergamo e il passo indietro: un giornalista tedesco la paragona a Galileo (Di martedì 15 dicembre 2020) Continuano a far discutere le parole di Maria Rita Gismondo, direttrice responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze del laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano. Da sempre scettica nei confronti dell’emergenza Covid in corso in Italia, la dottoressa catanese ha partecipato a luglio ad un evento organizzato da Afd, partito di estrema destra tedesco. La notizia era passata sotto silenzio allora (d’altra parte era luglio, la prima ondata era alle spalle e si poteva anche sperare non cic fosse una seconda) ma è stata fatta emergere da Repubblica. A far discutere, non tanto la presenza della Gismondo al convengo – quanto le parole della Gismondi in sé, in merito alla confusione vissuta all’inizio della pandemia. Come riportato da Open: “La confusione principale riguardava persone morte con ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 15 dicembre 2020) Continuano a far discutere le parole di Maria Rita, direttrice responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze del laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano. Da sempre scettica nei confronti dell’emergenza Covid in corso in Italia, la dottoressa catanese ha partecipato a luglio ad un evento organizzato da Afd, partito di estrema destra. La notizia era passata sotto silenzio allora (d’altra parte era luglio, la prima ondata era alle spalle e si poteva anche sperare non cic fosse una seconda) ma è stata fatta emergere da Repubblica. A far discutere, non tanto la presenza dellaal convengo – quanto le parole della Gismondi in sé, in merito alla confusione vissuta all’inizio della pandemia. Come riportato da Open: “La confusione principale riguardava persone morte con ...

