La Francia esce dal lockdown, ma rimane il coprifuoco alle 20 (Di martedì 15 dicembre 2020) La Francia è fuori dal lockdown ed entra in una fase di parziale riapertura che prevede, fino al 20 gennaio, che ristoranti, bar e luoghi di cultura restino ancora chiusi. Nella logica di questa ...

Ristoranti, bar, cinema e teatri rimangono chiusi fino al 20 gennaio, ma anche questa data è in forse: dipenderà da come verrà trascorso il Natale ...

Francia esce dal lockdown il 14 dicembre 2020. Per poter evitare una terza ondata di Covid-19 a Gennaio, il Consiglio scientifico francese raccomanda l'auto isolamento alcuni giorni prima di andare da ...