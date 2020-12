La criminalità organizzata è ovunque in Italia, ma cresce la resistenza. Ecco la mappa. De Raho: “Sono le mafie a creare arretratezza” (Di martedì 15 dicembre 2020) Non ci Sono, in Italia, zone di “non permeabilità” alla criminalità organizzata, anche se le province il cui il rischio è maggiore coincidono con quelle con la maggiore arretratezza economica e sociale del Paese. Di fatto, Sono le province calabresi e campane a presentare i valori più elevati dell’Indice di permeabilità alla criminalità organizzata (Ipco), secondo una ricerca Eurispes, realizzata nell’ambito del Protocollo d’intesa con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e presentata oggi a Roma. Secondo il procuratore Federico Cafiero de Raho, a capo della Dna, “non è l’arretratezza socioeconomica che genera le mafie, ma Sono le mafie che causano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Non ci, in, zone di “non permeabilità” alla, anche se le province il cui il rischio è maggiore coincidono con quelle con la maggioreeconomica e sociale del Paese. Di fatto,le province calabresi e campane a presentare i valori più elevati dell’Indice di permeabilità alla(Ipco), secondo una ricerca Eurispes, realizzata nell’ambito del Protocollo d’intesa con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e presentata oggi a Roma. Secondo il procuratore Federico Cafiero de, a capo della Dna, “non è l’socioeconomica che genera le, maleche causano ...

