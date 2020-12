La commissione Ue vuole imbrigliare i Leviatani della rete

Leggi su ilmanifesto

Le piattaforme digitali Google, Amazon, Facebook, Microsoft e tutte quelle che raggiungono più del 10%popolazione dell'Unione europea (45 milioni di utenti) potrebbero pagare multe pari al 10 per cento del loro fatturato globale se non rispetteranno le regole stabilite dalle proposte di legge chiamate «Digital Markets Act» e «Digital Services Act»presentate ieri a Bruxelles dalla vicepresidenteEuropea Margrethe Vestager e dal commissario per il Mercato interno Thierry Breton. »Le due proposte hanno un unico scopo: assicurarsi …