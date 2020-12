La Casa di Carta: Najwa Nimri rivela uno spoiler sull’ultima stagione (Di martedì 15 dicembre 2020) Un’attrice de La Casa di Carta, Najwa Nimri, ha fatto trapelare per errore un dettaglio importante sull’ultima stagione della serie La quinta e ultima parte de La Casa di Carta è attesissima in tutto il mondo. Nonostante la volontà di mantenerne segreti tutti i dettagli, viste le proporzioni del fenomeno, è quasi del tutto impossibile che non trapelino alcuni piccoli particolari. In precedenza era stato diffuso un video con Úrsula Corberó (Tokyo) e il nuovo personaggio, interpretato da Miguel Ángel Silvestre. Successivamente il sito Crush News ha pubblicato le foto dal set di un’area vicino al Parco del Retiro che immortalavano Álvaro Morte, Rodrigo De la Serna e Pedro Alonso intenti a filmare alcune scene dei nuovi episodi. La ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 dicembre 2020) Un’attrice de Ladi, ha fatto trapelare per errore un dettaglio importantedella serie La quinta e ultima parte de Ladiè attesissima in tutto il mondo. Nonostante la volontà di mantenerne segreti tutti i dettagli, viste le proporzioni del fenomeno, è quasi del tutto impossibile che non trapelino alcuni piccoli particolari. In precedenza era stato diffuso un video con Úrsula Corberó (Tokyo) e il nuovo personaggio, interpretato da Miguel Ángel Silvestre. Successivamente il sito Crush News ha pubblicato le foto dal set di un’area vicino al Parco del Retiro che immortalavano Álvaro Morte, Rodrigo De la Serna e Pedro Alonso intenti a filmare alcune scene dei nuovi episodi. La ...

