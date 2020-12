La campagna di successo: quando le limitazioni liberano le idee (Di martedì 15 dicembre 2020) Si parte dall'osservazione della realtà che ci circonda, scegliendo – di volta in volta – le idee più ricorrenti. La trasposizione di quelle idee, di quei fatti della vita quotidiana diviene automatica. E'questo il mood dello Staff di Dominanza Management, l'area creativa di Dominanza Digitale, società nata nel 2015 dall'idea di cinque giovani visionari e volitivi che oggi vanta due sedi di prestigio a Roma e Milano ed un gruppo di lavoro di oltre quaranta collaboratori. Il gruppo specializzato in performance digital marketing segue le attività di promozione sui social network per numerosi clienti, sia aziende che privati, per lo più appartenenti al mondo della Cultura, dello Spettacolo e dello Sport. “Per le aziende” - spiega Jacopo Nicoletti, uno dei soci fondatori – “abbiamo creato un ulteriore gruppo di consulenti esperti in campagne promozionali ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Si parte dall'osservazione della realtà che ci circonda, scegliendo – di volta in volta – lepiù ricorrenti. La trasposizione di quelle, di quei fatti della vita quotidiana diviene automatica. E'questo il mood dello Staff di Dominanza Management, l'area creativa di Dominanza Digitale, società nata nel 2015 dall'idea di cinque giovani visionari e volitivi che oggi vanta due sedi di prestigio a Roma e Milano ed un gruppo di lavoro di oltre quaranta collaboratori. Il gruppo specializzato in performance digital marketing segue le attività di promozione sui social network per numerosi clienti, sia aziende che privati, per lo più appartenenti al mondo della Cultura, dello Spettacolo e dello Sport. “Per le aziende” - spiega Jacopo Nicoletti, uno dei soci fondatori – “abbiamo creato un ulteriore gruppo di consulenti esperti in campagne promozionali ...

L’artista è su tutte le piattaforme con un brano che ha anticipato con una campagna di marketing in giro per le strade ... al secolo Federico Bertolini, dopo il successo del suo debutto con ‘Stanza ... Saipem lancia la nuova campagna di brand “Dear future”. Firma This is Ideal

Saipem lancia la sua nuova campagna di brand "Dear Future", per rimarcare il percorso di riposizionamento strategico intrapreso e presentandosi come una società globale ... L'artista è su tutte le piattaforme con un brano che ha anticipato con una campagna di marketing in giro per le strade ... al secolo Federico Bertolini, dopo il successo del suo debutto con 'Stanza ...