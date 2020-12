La Bellanova fa saltare l'incontro Conte-Renzi: pesante indiscrezione sulla verifica di governo, clima tesissimo? (Di martedì 15 dicembre 2020) Un incontro attesissimo quello tra Giuseppe Conte e Italia Viva destinato però a essere rimandato. Il faccia a faccia tra il premier e Matteo Renzi atteso per lunedì 15 dicembre alle 13 salta. Con ogni probabilità - spiega il sito di Repubblica che per primo ha diffuso l'indiscrezione - la riunione si terrà in settimana. Al centro una questione a dir poco cruciale: la verifica di governo. I Renziani, proprio in questi giorni, hanno minacciato la tenuta dell'esecutivo: se Conte non cambia passo sulla cabina di regia per il Recovery Plan, Iv lascia il governo. Stando a quanto riportato la motivazione del posticipo sarebbe Teresa Bellanova. Il ministro delle Politiche agricole, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Unatquello tra Giuseppee Italia Viva destinato però a essere rimandato. Il faccia a faccia tra il premier e Matteoatteso per lunedì 15 dicembre alle 13 salta. Con ogni probabilità - spiega il sito di Repubblica che per primo ha diffuso l'- la riunione si terrà in settimana. Al centro una questione a dir poco cruciale: ladi. Iani, proprio in questi giorni, hanno minacciato la tenuta dell'esecutivo: senon cambia passocabina di regia per il Recovery Plan, Iv lascia il. Stando a quanto riportato la motivazione del posticipo sarebbe Teresa. Il ministro delle Politiche agricole, ...

di Matteo Guidelli Una nuova stretta per Natale, con l’ipotesi di un’Italia di fatto tutta in zona rossa nei festivi e prefestivi e, unica eccezione, una deroga agli spostamenti tra i piccoli comuni. Italia zona rossa nei festivi: il Governo pensa a un nuovo Dpcm per allontanare lo spettro terza ondata

E non chiude alla nuova stretta neanche Italia Viva, con Teresa Bellanova che però chiede ... mozione del centro destra che punta a far saltare il blocco previsto per gli spostamenti tra ... di Matteo Guidelli Una nuova stretta per Natale, con l’ipotesi di un’Italia di fatto tutta in zona rossa nei festivi e prefestivi e, unica eccezione, una deroga agli spostamenti tra i piccoli comuni.E non chiude alla nuova stretta neanche Italia Viva, con Teresa Bellanova che però chiede ... mozione del centro destra che punta a far saltare il blocco previsto per gli spostamenti tra ...