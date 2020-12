Kojima Productions pronta a sorprendere il 16 dicembre, regalo per l’anniversario in arrivo? (Di martedì 15 dicembre 2020) Quando si parla di Kojima Productions è impossibile restare impassibili. Il team di sviluppo capitanato da Hideo Kojima sa sempre come sorprendere la propria community. E la dimostrazione è arrivata proprio durante lo scorso autunno inoltrato con Death Stranding, una delle grandi esclusive in assoluto per PS4. C’è anche da ravvisare comunque produzioni che richiedono parecchia pazienza da parte dei videogiocatori. I tempi di lavorazione finiscono per essere sempre assai prolissi, complice una complessità strutturale non da poco. Sia sotto il profilo del gameplay che della quantità di elementi portati sullo schermo, unitamente al perfezionismo del maestro Kojima. E per Kojima Productions si preannunciano mesi (e anni? Ndr) di grande lavoro, viste le indiscrezioni ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Quando si parla diè impossibile restare impassibili. Il team di sviluppo capitanato da Hideosa sempre comela propria community. E la dimostrazione è arrivata proprio durante lo scorso autunno inoltrato con Death Stranding, una delle grandi esclusive in assoluto per PS4. C’è anche da ravvisare comunque produzioni che richiedono parecchia pazienza da parte dei videogiocatori. I tempi di lavorazione finiscono per essere sempre assai prolissi, complice una complessità strutturale non da poco. Sia sotto il profilo del gameplay che della quantità di elementi portati sullo schermo, unitamente al perfezionismo del maestro. E persi preannunciano mesi (e anni? Ndr) di grande lavoro, viste le indiscrezioni ...

