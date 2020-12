Kojima Productions festeggerà domani il quinto anniversario con 'entusiasmanti' novità (Di martedì 15 dicembre 2020) È difficile da credere, ma sono passati già 5 anni da quando il leggendario Game Director Hideo Kojima ha lasciato Konami per formare il proprio studio, Kojima Productions. L'anno scorso la compagnia ha lanciato Death Stranding in collaborazione con Sony. Ora, alla vigilia di questo 5° anniversario, Kojima Productions ha in serbo una sorta di aggiornamento per i fan. Sull'account Twitter ufficiale, la società afferma che domani sarà rivelato qualcosa. Non c'è nessun altro suggerimento sulla natura di questo aggiornamento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) È difficile da credere, ma sono passati già 5 anni da quando il leggendario Game Director Hideoha lasciato Konami per formare il proprio studio,. L'anno scorso la compagnia ha lanciato Death Stranding in collaborazione con Sony. Ora, alla vigilia di questo 5°ha in serbo una sorta di aggiornamento per i fan. Sull'account Twitter ufficiale, la società afferma chesarà rivelato qualcosa. Non c'è nessun altro suggerimento sulla natura di questo aggiornamento. Leggi altro...

