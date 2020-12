Kate Middleton | vera leader dei Cambridge Lo rivela la cartolina natalizia

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 dicembre 2020) Le cartoline di Natale dei royal europei sfoglia la gallery La2020 – inviata dae dal principe William al personale medico britannico come gesto di ringraziamento per l’enorme lavoro svolto in tempi di pandemia –tutta l’unità del nucleo familiare. A sostenerlo è l’esperta di body language britannica Judi James, la quale ha analizzato le loro pose e ne ha tratto una conclusione: la “spina dorsale” della famiglia, lacolonna portante deiè mamma ...