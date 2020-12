Kanoute: “Palermo mi piace, ho un sogno. Il Bari e il gol nel derby col Catania…” (Di martedì 15 dicembre 2020) E' certamente uno degli uomini copertina del Palermo di Roberto Boscaglia.Stiamo parlando di Mamadou Kanoute. Approdato nel capoluogo siciliano in estate, dopo l'addio al Catanzaro, l'esterno offensivo classe 1993 ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2022. Sono tredici le partite disputate fin qui con la maglia rosanero, per un totale di 924 minuti. Una la rete messa a segno in occasione del derby di Sicilia contro il Catania. Diversi sono stati i temi trattati dal numero 20 del Palermo, intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: dalla sfida contro il Bari, in programma il prossimo 23 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera", agli obiettivi della compagine siciliana.IL Bari E AUTERI - "Con Auteri ho un ottimo rapporto, ancora oggi ci sentiamo ogni tanto. Mi ha dato ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) E' certamente uno degli uomini copertina del Palermo di Roberto Boscaglia.Stiamo parlando di Mamadou. Approdato nel capoluogo siciliano in estate, dopo l'addio al Catanzaro, l'esterno offensivo classe 1993 ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2022. Sono tredici le partite disputate fin qui con la maglia rosanero, per un totale di 924 minuti. Una la rete messa a segno in occasione deldi Sicilia contro il Catania. Diversi sono stati i temi trattati dal numero 20 del Palermo, intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: dalla sfida contro il, in programma il prossimo 23 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera", agli obiettivi della compagine siciliana.ILE AUTERI - "Con Auteri ho un ottimo rapporto, ancora oggi ci sentiamo ogni tanto. Mi ha dato ...

