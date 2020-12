Juventus, parla l’agente di Morata: “Alvaro resterà in bianconero, ma anche Milan e Napoli l’hanno cercato” (Di martedì 15 dicembre 2020) È sempre stato la prima scelta della Juventus e lui sarebbe andato soltanto lì .VIDEO Marchisio, la rivelazione dell’ex Juventus: “Mia mamma lasciò il lavoro per me, vi racconto”Queste le parole di Juanma Lopez, manager di Alvaro Morata intervenuto su alcuni temi di calciomercato riguardanti proprio il giocatore spagnolo. L'attaccante della Juventus è tornato in bianconero dopo l'esperienza tra le fila dell'Atletico Madrid, dopo che la trattativa per portare Luis Suarez in Italia è sfumata negli ultimi giorni della finestra estiva di trasferimenti. Nel corso dell'intervista esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com, l'agente spagnolo ha sottolineato come il club del patron Andrea Agnelli sia fortemente intenzionato a riscattare l'intero cartellino del classe '92: "Per il ritorno ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) È sempre stato la prima scelta dellae lui sarebbe andato soltanto lì .VIDEO Marchisio, la rivelazione dell’ex: “Mia mamma lasciò il lavoro per me, vi racconto”Queste le parole di Juanma Lopez, manager diintervenuto su alcuni temi di calciomercato riguardanti proprio il giocatore spagnolo. L'attaccante dellaè tornato indopo l'esperienza tra le fila dell'Atletico Madrid, dopo che la trattativa per portare Luis Suarez in Italia è sfumata negli ultimi giorni della finestra estiva di trasferimenti. Nel corso dell'intervista esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com, l'agente spagnolo ha sottolineato come il club del patron Andrea Agnelli sia fortemente intenzionato a riscattare l'intero cartellino del classe '92: "Per il ritorno ...

