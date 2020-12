Juventus, l’agente di Morata rivela: “Altri due club italiani l’hanno cercato” (Di martedì 15 dicembre 2020) Morata poteva non tornare alla Juventus, a rivelarlo è l’agente dello stesso attaccante spagnolo Juanma Lopez. Alvaro Morata sta dando un apporto molto importante alla Juventus nel corso di questi primi mesi della sua esperienza-bis con la maglia bianconera. Un elemento diventato subito importante per lo scacchiere di Andrea Pirlo. L’attaccante spagnolo, di fatto, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 15 dicembre 2020)poteva non tornare alla, arlo èdello stesso attaccante spagnolo Juanma Lopez. Alvarosta dando un apporto molto importante allanel corso di questi primi mesi della sua esperienza-bis con la maglia bianconera. Un elemento diventato subito importante per lo scacchiere di Andrea Pirlo. L’attaccante spagnolo, di fatto, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

