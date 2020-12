Juventus | Golden Boy 2020 | nuovo premio per Andrea Agnelli

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 15 dicembre 2020)– Lacresce sempre di più e continua a rimanere il miglior club italiano, capace di vincere lo scudetto per nove anni di fila. Anche se i trionfi in casa bianconera in serie A sono ormai diventati un’abitudine, la capacità del club è stata quella di rinnovarsi pur mantenendo alte le sue aspettative. Non è mai facile vincere in Italia e fare bella figura in Europa. Certo, alla Juve manca tantissimo il trionfo in Champions League che ormai manca da più di vent’anni. Un obiettivo che però la squadra e la dirigenza continuano a inseguire con perseveranza.best european president I grandi risultati ottenuti alla guida del club hanno permesso al presidentedi ricevere oggi unprestigioso nel contesto del “Boy ...