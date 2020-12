Juventus Atalanta probabili formazioni | Arthur-McKennie a centrocampo

(Di martedì 15 dicembre 2020)– Turno infrasettimanale di Serie A. Dopo l’1-3 di Genova, lagioca in casa. All’Allianz Stadium di Torino, va in scena. Gasperini contro Pirlo. La Juve e reduce da quattro vittorie consecutive tra Champions e Serie A, ospita l’che è ripartita battendo con un secco 3-0 la Fiorentina., chi gioca Pirlo pensa di ripetere l’esperimento visto a Barcellona avanzando Cuadrado sulla linea del, in quel caso i due terzini sarebbero Danilo e Alex Sandro con De Ligt accanto a Bonucci. Ancora out Chiellini e Demiral. Arientra ...

Pronostici Serie A: consigli sulle scommesse di Juventus-Atalanta, gara della 12^ giornata. Le quote e le statistiche del match Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Mercoledì 15 dic ...Difficile che possa consolarlo, visto che l'amore per Bergamo e per l'Atalanta è secondo solo a quello per la sua famiglia. Però il Papu Gomez, ormai a un passo dalla ...