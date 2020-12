Juventus-Atalanta | Pirlo | “La Dea è una realtà del nostro calcio Gasperini? Ho la mia idea”

Leggi su mediagol

(Di martedì 15 dicembre 2020) Andreasi proietta alla sfida di campionato contro l': “Caos Gomez? Io devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile”Lanel pomeriggio di mercoledì 16 dicembre affronterà i bergamaschi nella gara valida per la 12a giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei piemontesi, nel corso dell'intervista pre-gara concessa aTv, ha dichiarato quanto segue., Cassano graffia il Papu Gomez: “Dica grazie ae chieda scusa. Io parlo chiaro e non faccio post”"Una gara difficile contro una squadra molto forte, ormai unada diversi anni. Lo si è visto non solo nel campionato italiano ma anche a livello europeo quindi sarà una gara dura ...