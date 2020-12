Juventus-Atalanta | Gasperini | “Mi piace come lavora Pirlo Gomez sarà convocato”

(Di martedì 15 dicembre 2020) “, se non ci sono altri tipi di problemi…”. Inizia così la risposta alla puntuale domanda sul casoda parte di Gian Piero, che poi chiede ai giornalisti presenti in sala per la conferenza alla vigilia didi parlare d’altro. E si scende così nei dettagli della sfida contro i bianconeri: “Hanno cambiato l’allenatore, ha aggiunto nuovi giocatori. A meil percorso che sta facendo, intendosquadra. Ha perso Pjanic, ma hanno aggiunto altri giocatori. Era squadra già molto forte, ultimamente ha vinto un derby, ha vinto a Genova, ha vinto col Barcellona. Forse sarebbe stata meglio incontrarla prima. È arrivata prima nel girone di Champions League. Per noi è ...

Una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara infrasettimanale contro la Juventus non poteva che avere come protagonista il capitano sul piede di guerra c ...Buone notizie per i tifosi della Juventus. Secondo le ultime notizie riportate da Sky, Gomez non sarà ancora convocato dopo il duro scontro avvenuto qualche settimana fa. Gasperini, in conferenza stam ...