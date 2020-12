Juventus Atalanta | Gasperini incorona Pirlo e annuncia un’esclusione di lusso

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 15 dicembre 2020) Gian Pieroha introdotto la gara in programma domani allo Stadium, tra, durante la conferenza stampa conclusasi da poche ore. Il tecnico dei bergamaschi ha utilizzato parole cariche di stima per Andreama anche rivelato che Josip Ilicic non farà parte del match per un problema alla gola.: le parole diLa Juve ha cambiato tecnico e ha aggiunto tanti calciatore. A me piace il percorso che sta facendo, come squadra. Ha perso Pjanic, è arrivata gente nuova. La squadra era forte, ora hanno vinto un derby, hanno vinto a Barcellona e sono arrivati primi nel girone, hanno vinto a Genova, forse sarebbe stato meglio incontrarla prima. Leggi anche:Dybala, ...