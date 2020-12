Juve-Dybala: prosegue il braccio di ferro (Di martedì 15 dicembre 2020) Non si placa il botta e risposta Juve-Dybala. Il nodo resta sempre quello del rinnovo contrattuale del numero 10 bianconero sul quale c’è ancora molta distanza soprattutto stando alle dichiarazioni delle parti. Juve-Dybala: Cosa aveva detto l’argentino? Al termine del match contro il Genoa, che lo ha visto realizzare la prima rete stagionale, l’argentino ai microfoni dei giornalisti ha parlato della sua vicenda contrattuale: “Il mio agente è stato a Torino tanto tempo e non è stato chiamato: mi dispiace quando si parla di soldi o di cifre inventate. Sarebbe bello che si dicesse la verità: parlare di cifre nella situazione in cui siamo adesso mette la gente contro di me, con tutto l’amore che ho per la Juventus. Io amo la Juve, l’ho sempre detto, ho un bel rapporto con i tifosi, e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 dicembre 2020) Non si placa il botta e risposta. Il nodo resta sempre quello del rinnovo contrattuale del numero 10 bianconero sul quale c’è ancora molta distanza soprattutto stando alle dichiarazioni delle parti.: Cosa aveva detto l’argentino? Al termine del match contro il Genoa, che lo ha visto realizzare la prima rete stagionale, l’argentino ai microfoni dei giornalisti ha parlato della sua vicenda contrattuale: “Il mio agente è stato a Torino tanto tempo e non è stato chiamato: mi dispiace quando si parla di soldi o di cifre inventate. Sarebbe bello che si dicesse la verità: parlare di cifre nella situazione in cui siamo adesso mette la gente contro di me, con tutto l’amore che ho per lantus. Io amo la, l’ho sempre detto, ho un bel rapporto con i tifosi, e ...

