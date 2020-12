Justice League, Zack Snyder: "Il film potrebbe essere censurato per violenza e volgarità" (Di martedì 15 dicembre 2020) Zack Snyder's Justice League sarà epico, violento e conterrà anche termini volgari che lo faranno finire nelle maglie della censura americana, Snyder promette un film per adulti. Zack Snyder è convinto che dopo il suo intervento la nuova versione di Justice League in uscita nel 2021 è cambiata talmente tanto che riceverà il visto censura R per violenza e volgarità. Secondo quanto anticipato, Zack Snyder's Justice League durerà quattro ore e sarà piuttosto sconvolgente. Come promette Snyder, che in un'intervista a EW lo definisce "folle e talmente epico. Probabilmente verrà censurato col ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020)'ssarà epico, violento e conterrà anche termini volgari che lo faranno finire nelle maglie della censura americana,promette unper adulti.è convinto che dopo il suo intervento la nuova versione diin uscita nel 2021 è cambiata talmente tanto che riceverà il visto censura R per. Secondo quanto anticipato,'sdurerà quattro ore e sarà piuttosto sconvolgente. Come promette, che in un'intervista a EW lo definisce "folle e talmente epico. Probabilmente verràcol ...

