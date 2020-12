JuiceAbility di Enel X vince Premio Innovazione (Di martedì 15 dicembre 2020) Disabilità: JuiceAbility di Enel X, il dispositivo per ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche vince il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” JuiceAbility di Enel X, il dispositivo che permette di ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche utilizzando le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ha ricevuto il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” 2020. Il riconoscimento… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Disabilità:diX, il dispositivo per ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettricheilNazionale per l’dei Premi”diX, il dispositivo che permette di ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche utilizzando le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ha ricevuto ilNazionale per l’dei Premi” 2020. Il riconoscimento… L'articolo Corriere Nazionale.

JuiceAbility di Enel X, il dispositivo che permette di ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche utilizzando le infrastrutture ... Banche ed energia Il Premio dei Premi alle aziende top

Conclusa l'XI edizione del Premio dei Premi, il riconoscimento istituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri su concessione del presidente della Repubblica. Il premio viene conferito ogni anno ...