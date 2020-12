Joe Biden ufficialmente è il 46esimo presidente Usa: “Prevalso Stato di diritto” (Di martedì 15 dicembre 2020) Ieri, il Collegio Elettorale ha confermato Joe Biden come prossimo presidente degli Stati Uniti, con 306 voti contro i 232 di Donald Trump. Il Congresso degli Stati Uniti certificherà i risultati il 6 gennaio. "Ha Prevalso lo Stato di diritto, la nostra Costituzione e la volontà popolare" ha detto Biden ora ufficialmente nuovo presidente degli Stati Uniti. In un discorso pronunciato nello Stato del Delaware, il 46esimo presidente statunitense ha difeso vigorosamente la sua vittoria nelle elezioni, condannando senza mezzi termini il tentativo di Trump di rovesciare il risultato delle urne. "In questa battaglia per l'anima dell'America, la democrazia ha Prevalso. Noi, il popolo, abbiamo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 dicembre 2020) Ieri, il Collegio Elettorale ha confermato Joecome prossimodegli Stati Uniti, con 306 voti contro i 232 di Donald Trump. Il Congresso degli Stati Uniti certificherà i risultati il 6 gennaio. "Halodi, la nostra Costituzione e la volontà popolare" ha dettooranuovodegli Stati Uniti. In un discorso pronunciato nellodel Delaware, ilstatunitense ha difeso vigorosamente la sua vittoria nelle elezioni, condannando senza mezzi termini il tentativo di Trump di rovesciare il risultato delle urne. "In questa battaglia per l'anima dell'America, la democrazia ha. Noi, il popolo, abbiamo ...

