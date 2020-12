Joe Biden è ufficialmente il prossimo presidente degli Stati Uniti

Leggi su wired

(Di martedì 15 dicembre 2020) (foto:-Harris Transition/Sipa Usa)Nella giornata di lunedì 14 dicembre, su un totale di 538, 306 grandi elettori hanno votato per il democratico Joe, superando la soglia di 270 richiesta per essereeletto. Iluscente Donald Trump, che ha ottenuto 232 voti, ha quindi perso non solo nel voto popolare dell’Election Day del 3 novembre (con uno scarto di quasi 7 milioni di voti), ma anche all’interno del Collegio elettorale statunitense. Così si concludono sei settimane di tentativi da parte di Trump di invalidare i risultati della consultazione popolare, attraverso numerose azioni legali (non ultima quella presentata alla Corte Suprema) e fake news largamente diffuse per accusare ...