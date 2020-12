«Jingle Bells», la versione “sporca” di «Sex Education» in autotune (Di martedì 15 dicembre 2020) Come potrebbe essere un coro natalizio di Sex Education? Un Jingle Bells pieno zeppo di riferimenti sessuali, è ovvio. Dopo l'annuncio da parte di Netflix della docu-serie con Nicolas Cage che dà lezioni di Storia delle parolacce, sembra che la piattaforma di streaming abbia decisamente optato per una versione un po' forte anche per fare gli auguri di Natale ai suoi utenti. Per farlo, infatti, ha scelto di pubblicare un video in cui proprio i protagonisti di Sex Education, che intonano Jingle Bells, celebre brano natalizio di James Lord Pierpont. A dire il vero, dire che i personaggi intonano la canzone non è del tutto preciso, poiché si tratta di un video montato ad hoc tramite autotune – sì, proprio quel software di manipolazione audio molto in voga ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Come potrebbe essere un coro natalizio di Sex? Unpieno zeppo di riferimenti sessuali, è ovvio. Dopo l'annuncio da parte di Netflix della docu-serie con Nicolas Cage che dà lezioni di Storia delle parolacce, sembra che la piattaforma di streaming abbia decisamente optato per unaun po' forte anche per fare gli auguri di Natale ai suoi utenti. Per farlo, infatti, ha scelto di pubblicare un video in cui proprio i protagonisti di Sex, che intonano, celebre brano natalizio di James Lord Pierpont. A dire il vero, dire che i personaggi intonano la canzone non è del tutto preciso, poiché si tratta di un video montato ad hoc tramite– sì, proprio quel software di manipolazione audio molto in voga ...

inlovisarmsx : non vedo l’ora di levarmi la cazzo di interrogazione di francese così posso entrare ufficialmente in modalità jingle bells dopo stamattina - BlindCafeRadio : Playing right now is Enrico Ruggeri Andrea Miro E Quei Bravi Ragazzi - Jingle Bells - Il Regalo Di Natale Enrico Ru… - allonsygiu : Ecco la jingle bells di Glee ???? #GFVIP - giacogazzetta : Per protesta la vigilia di #Natale mangerò solo latte caldo con i biscotti e poi mi metterò sul divano a vedere un… - wbellinix : Appena sentito alla TV jingle bells versione trap. Qualcuno parla ancora di generi? -

Ultime Notizie dalla rete : Jingle Bells «Jingle Bells», la versione “sporca” di «Sex Education» in autotune GQ Italia La musica non si ferma al Bertacchi di Busto: concerto di Natale online e flash mob

BUSTO ARSIZIO - Il Covid non ferma la musica di Natale: nelle scuole dell'Istituto comprensivo Bertacchi di Sant'Edoardo due eventi per "far sentire" alla città la colonna sonora delle Feste. L'appunt ... GF Vip 5, ventiseiesima puntata in diretta – Chiarimento tra Elisabetta e Pierpaolo

Il Grande Fratello Vip 5 arriva alla ventiseiesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutt ... BUSTO ARSIZIO - Il Covid non ferma la musica di Natale: nelle scuole dell'Istituto comprensivo Bertacchi di Sant'Edoardo due eventi per "far sentire" alla città la colonna sonora delle Feste. L'appunt ...Il Grande Fratello Vip 5 arriva alla ventiseiesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutt ...