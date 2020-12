Jesy Nelson lascia le Little Mix: l’annuncio e il motivo dell’addio (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo è stato un anno davvero complicato per le Little Mix. Jade Thirlwall ad ottobre ha lasciato momentaneamente le compagne perché positiva al Covid, poi è toccato a Jesy Nelson che due settimane fa ha annunciato una pausa prolungata. Adesso però è arrivata la doccia fredda, perché proprio Jesy ha rivelato che abbandona il gruppo che l’ha resa famosa. La cantante ha spiegato che era diventato difficile emotivamente andare avanti e che questa volta ha deciso di non soddisfare le aspettative altrui e pensare a quello che vuole davvero lei. “A tutti i Mixers, gli ultimi nove anni nelle Little Mix sono stati il periodo migliore della mia vita. Abbiamo ottenuto dei risultati che non avrei mai pensato che sarebbero stati possibili. La verità è che recentemente stare nella band è stato ... Leggi su biccy (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo è stato un anno davvero complicato per leMix. Jade Thirlwall ad ottobre hato momentaneamente le compagne perché positiva al Covid, poi è toccato ache due settimane fa ha annunciato una pausa prolungata. Adesso però è arrivata la doccia fredda, perché proprioha rivelato che abbandona il gruppo che l’ha resa famosa. La cantante ha spiegato che era diventato difficile emotivamente andare avanti e che questa volta ha deciso di non soddisfare le aspettative altrui e pensare a quello che vuole davvero lei. “A tutti i Mixers, gli ultimi nove anni nelleMix sono stati il periodo migliore della mia vita. Abbiamo ottenuto dei risultati che non avrei mai pensato che sarebbero stati possibili. La verità è che recentemente stare nella band è stato ...

