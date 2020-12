Jeff Bridges, nuovo look e nuovo “amico” per la sua battaglia contro il cancro (Di martedì 15 dicembre 2020) Pochi mesi fa aveva rivelato pubblicamente di avere un cancro. E, oggi, Jeff Bridges, 71 anni, tramite il suo profilo Twitter ha dato un aggiornamento ai suoi fan sul momento che sta vivendo. Leggi anche › Il grande Lebowski 20 anni dopo: così un paio di ciabatte e una vestaglia hanno dato vita a un cult L’aggiornamento sulla salute di Jeff Bridges L’attore, protagonista del film – poi diventato cult – Il Grande Lebowski, ha postato sui social un’immagine che lo ritrae sorridente e comodamente seduto su una sdraio, in un terrazzo o un patio, con un nuovo (e drastico) taglio di capelli. Seduto sulle sue gambe c’è un nuovo amico: il ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Pochi mesi fa aveva rivelato pubblicamente di avere un. E, oggi,, 71 anni, tramite il suo profilo Twitter ha dato un aggiornamento ai suoi fan sul momento che sta vivendo. Leggi anche › Il grande Lebowski 20 anni dopo: così un paio di ciabatte e una vestaglia hanno dato vita a un cult L’aggiornamento sulla salute diL’attore, protagonista del film – poi diventato cult – Il Grande Lebowski, ha postato sui social un’immagine che lo ritrae sorridente e comodamente seduto su una sdraio, in un terrazzo o un patio, con un(e drastico) taglio di capelli. Seduto sulle sue gambe c’è unamico: il ...

A ottobre aveva rivelato ai fan di avere un linfoma. Oggi Jeff bridges annuncia di sentirsi bene e di avere un nuovo amico, il cane Monty.

Buon compleanno Hailee Steinfeld! I cinque migliori film in streaming per i suoi 24 anni

Abbiamo scelto i titoli in streaming che confermano il talento della Steinfeld, candidata all'Oscar per Il grinta dei fratelli Coen.