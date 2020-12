Jack Grealish nella bufera: provoca un incidente, multa e patente ritirata (Di martedì 15 dicembre 2020) Si è verificato un nuovo caso legato al mondo del calcio. Il tribunale di Birmingham ha stangato Jack Grealish, riconosciuto colpevole di due reati: incidente in stato di ebrezza che ha provocato danni a due veicoli ed in più l’episodio si è verificato in un periodo di lockdown. La sanzione è stata pesante: patente ritirata e spese per ben 82.500 sterline, circa 91 mila euro. Secondo quanto riferito da un testimone, Grealish era ubriaco e aveva difficoltà a parlare. Solo 24 ore prima aveva pubblicato un messaggio sui social dove invitava le persone a rimanere a casa. E’ accusato anche di eccesso di velocità. Non potrà guidare per i prossimi 9 mesi. Chi è Jack Grealish (Photo by Neil Hall – Pool/Getty ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 dicembre 2020) Si è verificato un nuovo caso legato al mondo del calcio. Il tribunale di Birmingham ha stangato, riconosciuto colpevole di due reati:in stato di ebrezza che hato danni a due veicoli ed in più l’episodio si è verificato in un periodo di lockdown. La sanzione è stata pesante:e spese per ben 82.500 sterline, circa 91 mila euro. Secondo quanto riferito da un testimone,era ubriaco e aveva difficoltà a parlare. Solo 24 ore prima aveva pubblicato un messaggio sui social dove invitava le persone a rimanere a casa. E’ accusato anche di eccesso di velocità. Non potrà guidare per i prossimi 9 mesi. Chi è(Photo by Neil Hall – Pool/Getty ...

