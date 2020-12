Italienza | calendario Codacons con donne senza vestiti Sgarbi | ' Grande lezione del nudo'

(Di martedì 15 dicembre 2020) 'Esprimo tutta la mia indignazione per questa iniziativa squallida che depotenzia il femminile - si legge in uno dei post riportato da Leggo - . Vi invito a fare un passo indietro e a chiedere scusa ...

LorenzoZL74 : RT @Rog_2: Ma è meraviglioso! Quelli del Codaco(jo)ns, i paladini del politicamente corretto e del moralismo bacchettone, hanno pubblicato… - NicoEsp72 : RT @lucarallo: Polemica per il calendario #Codacons 2021 che per trattare il delicato tema della resilienza del nostro Paese, sceglie 12 sc… - vaniacavi : RT @Rog_2: Ma è meraviglioso! Quelli del Codaco(jo)ns, i paladini del politicamente corretto e del moralismo bacchettone, hanno pubblicato… - Joe911S : RT @Rog_2: Ma è meraviglioso! Quelli del Codaco(jo)ns, i paladini del politicamente corretto e del moralismo bacchettone, hanno pubblicato… - uolller : RT @Rog_2: Ma è meraviglioso! Quelli del Codaco(jo)ns, i paladini del politicamente corretto e del moralismo bacchettone, hanno pubblicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Italienza calendario

Tuscia Web

È questo, in sintesi, il messaggio che, da un paio di giorni, stanno ricevendo dall’Inps i pensionati italiani, varesini compresi ... la comunicazione è arrivata troppo tardi rispetto al calendario ...Previsioni meteo per la città di Genova Nubi in transito sulla città di Genova, sia oggi che nella giornata di domani, Mercoledì 16 Dicembre. Previste piogge ?