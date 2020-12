"Italiani trattati come infanti irresponsabili". Anche Michela Murgia apre il fuoco contro il governo: sono spacciati? | Video (Di martedì 15 dicembre 2020) Se Anche Michela Murgia si "ribella" al governo, significa che il consenso dei giallorossi è ai minimi termini. Accade a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, dove si parla delle imminenti nuove misure che verranno adottate per festivi e prefestivi per limitare spostamenti e libertà degli Italiani. Misure che la scrittrice rossa non vorrebbe, affatto. "Nessuno mi convincerà mai a dire che sogno un governo autoritario. Sogno dei cittadini adulti, responsabili nelle scelte. Il fatto che tu abbia 100 di libertà non significa che tu non possa amministrare quel 100 in base al tuo giudizio e al tuo buonsenso - sottolinea -. Non mi auguro assolutamente che il governo prenda delle decisioni restrittive trattando i cittadini come degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Sesi "ribella" al, significa che il consenso dei giallorossi è ai minimi termini. Accade a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, dove si parla delle imminenti nuove misure che verranno adottate per festivi e prefestivi per limitare spostamenti e libertà degli. Misure che la scrittrice rossa non vorrebbe, affatto. "Nessuno mi convincerà mai a dire che sogno unautoritario. Sogno dei cittadini adulti, responsabili nelle scelte. Il fatto che tu abbia 100 di libertà non significa che tu non possa amministrare quel 100 in base al tuo giudizio e al tuo buonsenso - sottolinea -. Non mi auguro assolutamente che ilprenda delle decisioni restrittive trattando i cittadinidegli ...

Libero_official : Il secco 'no' della scrittrice Michela Murgia a nuove restrizioni: 'Il #governo non tratti gli italiani come infant… - 7m70 : A #ottoemezzo #Telese 'O una cosa si può fare o non si può fare, se si può fare sì fa' certifica che gli italian… - C0mbattente : @cattif_49 @GianricoCarof Mi sono stufata di continuare a sentire i discorsi di salviniana memoria. Parè che tutti… - KAVDAX : @borghi_claudio No, no. Ce ne siamo resi conto benissimo. Solo che prima almeno c'era un certo pudore. Ora invece… - Massimo10489625 : ???? ITALIANI TRATTATI DA QUESTO AUTORITARIO GOVERNO COME BURATTINI -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani trattati Coronavirus, la vergogna degli emigrati italiani in quarantena e trattati come untori LiberoQuotidiano.it Migliore (Italia Viva) a iNews24: “Conte ritiri la proposta di cabina di regia”

Intervista al deputo renziano, Gennaro Migliore, sul rischio di una crisi di governo e sul prossimo incontro tra il Premier e Italia Viva. Libia, solo pasta e pesce: la prigione dei pescatori italiani

Il secondo piano di una palazzina della Marina militare di Haftar, a Bengasi, è il luogo dove sono chiusi i 18 membri dell’equipaggio di Mazara del Vallo. Gli uomini del generale: «Li libereremo in ca ... Intervista al deputo renziano, Gennaro Migliore, sul rischio di una crisi di governo e sul prossimo incontro tra il Premier e Italia Viva.Il secondo piano di una palazzina della Marina militare di Haftar, a Bengasi, è il luogo dove sono chiusi i 18 membri dell’equipaggio di Mazara del Vallo. Gli uomini del generale: «Li libereremo in ca ...