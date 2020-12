Italia zona rossa: governo diviso sul nuovo lockdown di Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) Mentre gli scienziati suggeriscono di istituire un’unica zona rossa in tutta Italia, il governo si spacca su lockdown e divieti per le feste di Natale. TOLGA AKMEN/AFP via Getty ImagesDopo la polemica sugli assembramenti dell’ultimo weekend nei bar e nelle vie dello shopping, il governo valuta in queste ore una nuova stretta sulle festività di Natale. Secondo le indiscrezioni, seguendo il suggerimento del comitato tecnico scientifico preoccupato per l’arrivo della terza ondata, a Palazzo Chigi si starebbe pensando di convertire in zona rossa tutta l’Italia. Una decisione drastica, quella del possibile lockdown nazionale, che starebbe dividendo la maggioranza al ... Leggi su ck12 (Di martedì 15 dicembre 2020) Mentre gli scienziati suggeriscono di istituire un’unicain tutta, ilsi spacca sue divieti per le feste di. TOLGA AKMEN/AFP via Getty ImagesDopo la polemica sugli assembramenti dell’ultimo weekend nei bar e nelle vie dello shopping, ilvaluta in queste ore una nuova stretta sulle festività di. Secondo le indiscrezioni, seguendo il suggerimento del comitato tecnico scientifico preoccupato per l’arrivo della terza ondata, a Palazzo Chigi si starebbe pensando di convertire intutta l’. Una decisione drastica, quella del possibilenazionale, che starebbe dividendo la maggioranza al ...

