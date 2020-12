Italia Viva, Cappa: confusione tavolo Centrosinistra, Pd prenda posizione su M5S (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Il tavolo del Centrosinistra messo in piedi in vista delle prossime elezioni comunali di Roma comincia a mostrare le prime crepe. Non era una sorpresa che ci fossero delle evidenti distanze tra il blocco Pd-Sinistra Italiana-Articolo 1 e quello Italia Viva-Azione-Radicali e ieri, in occasione della riunione sul decentramento amministrativo, e’ emersa quella piu’ importante: cosa fare con il Movimento 5 Stelle. Secondo quanto ricosrtuito da chi ha partecipato alla riunione, l’ala sinistra del blocco progressista e sostanzialmente anche il Pd, per il quale ha parlato il segretario romano, Andrea Casu, sono per aprire un dialogo con i grillini in caso di ritiro del sostegno alla ricandidatura di Virginia Raggi (se fosse condannata nel processo d’appello che sabato sara’ definito), mentre Azione, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Ildelmesso in piedi in vista delle prossime elezioni comunali di Roma comincia a mostrare le prime crepe. Non era una sorpresa che ci fossero delle evidenti distanze tra il blocco Pd-Sinistrana-Articolo 1 e quello-Azione-Radicali e ieri, in occasione della riunione sul decentramento amministrativo, e’ emersa quella piu’ importante: cosa fare con il Movimento 5 Stelle. Secondo quanto ricosrtuito da chi ha partecipato alla riunione, l’ala sinistra del blocco progressista e sostanzialmente anche il Pd, per il quale ha parlato il segretario romano, Andrea Casu, sono per aprire un dialogo con i grillini in caso di ritiro del sostegno alla ricandidatura di Virginia Raggi (se fosse condannata nel processo d’appello che sabato sara’ definito), mentre Azione, ...

