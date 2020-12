“Italia rossa o arancione per la Vigilia di Natale” (Di martedì 15 dicembre 2020) La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha confermato che per la Vigilia di Natale tutta l’Italia sarà rossa o arancione: “Dobbiamo fare in modo che scenda la curva dei contagi e per fare questo bisogna stringere di più”. Tra le ipotesi al vaglio, si fa strada la possibilità di spostare l’orario del coprifuoco alle 20 o alle 18, in alcuni giorni di dicembre. A dirlo in un’intervista televisiva a La7 è stata la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: “Il 24 dicembre quasi tutta l’Italia sarà arancione o rossa, in quasi tutte le Regioni, che in questo momento sono gialle, ci saranno misure anti Covid più dure. Dobbiamo fare in modo che scenda la curva dei contagi e per fare questo bisogna stringere di più. I lavori del Cts sono iniziati ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 dicembre 2020) La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha confermato che per laditutta l’sarà: “Dobbiamo fare in modo che scenda la curva dei contagi e per fare questo bisogna stringere di più”. Tra le ipotesi al vaglio, si fa strada la possibilità di spostare l’orario del coprifuoco alle 20 o alle 18, in alcuni giorni di dicembre. A dirlo in un’intervista televisiva a La7 è stata la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: “Il 24 dicembre quasi tutta l’sarà, in quasi tutte le Regioni, che in questo momento sono gialle, ci saranno misure anti Covid più dure. Dobbiamo fare in modo che scenda la curva dei contagi e per fare questo bisogna stringere di più. I lavori del Cts sono iniziati ...

repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - matteograndi : Però basta con disinformazione e qualunquismo. In Germania scattano misure perché crescita è esponenziale; in Itali… - enrick81 : @napoliforever89 @AgoCannella @Tvottiano @famigliasimpson @OltreTv @misterf_tweets @tw_fyvry @Federic01996… - LuigiF97101292 : RT @durezzadelviver: Fanno tre zone colorate, con 21 parametri sofisticati, monitoraggio in tempo reale, Rt misurato al secondo, dati da tu… -