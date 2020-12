Italia infiltrata dal Pcc? Dreosto (Lega) chiede chiarezza (Di martedì 15 dicembre 2020) Mentre il ministro degli Esteri cinese si affetta a bollare tutto come falsità, arrivano le prime reazioni politiche a quanto rivelato ieri da Formiche.net: un funzionario del consolato generale d’Italia a Shanghai è iscritto al Partito comunista cinese. In una nota l’europarlamentare della Lega, Marco Dreosto, componente della Commissione del Parlamento europeo sulle ingerenze straniere in Unione europea, afferma di apprendere “con stupore” la notizia e invita il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a chiarire “immediatamente” e prendere “eventuali provvedimenti. L’Italia non può e non deve avere all’interno del suo apparato persone affiliate al Partito comunista cinese. Il ministro degli Esteri riaffermi immediatamente il posizionamento strategico del nostro Paese e faccia prendere una posizione ... Leggi su formiche (Di martedì 15 dicembre 2020) Mentre il ministro degli Esteri cinese si affetta a bollare tutto come falsità, arrivano le prime reazioni politiche a quanto rivelato ieri da Formiche.net: un funzionario del consolato generale d’a Shanghai è iscritto al Partito comunista cinese. In una nota l’europarlamentare della, Marco, componente della Commissione del Parlamento europeo sulle ingerenze straniere in Unione europea, afferma di apprendere “con stupore” la notizia e invita il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a chiarire “immediatamente” e prendere “eventuali provvedimenti. L’non può e non deve avere all’interno del suo apparato persone affiliate al Partito comunista cinese. Il ministro degli Esteri riaffermi immediatamente il posizionamento strategico del nostro Paese e faccia prendere una posizione ...

a_cerrone : RT @GiulioTerzi: Boeing, Pfizer e non solo. Anche l’Italia infiltrata dal Pcc? - Agenparl : Cina, Dreosto (Lega): Italia infiltrata dal Partito Comunista Cinese? Di Maio chiarisca - - oknosureddit : Boeing, Pfizer e non solo. Anche l’Italia infiltrata dal Pcc? - AndreaConsonni4 : Boeing, Pfizer e non solo. Anche l’Italia infiltrata dal Pcc? - dileguossi : RT @formichenews: ?? Boeing, Pfizer e non solo. Anche l’Italia infiltrata dal Pcc? In un elenco di quasi 2 milioni di iscritti al Partito c… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia infiltrata Boeing, Pfizer e non solo. Anche l'Italia infiltrata dal Pcc? Formiche.net Smettete di frenare: l’Italia ha bisogno di una spinta

Come ha scritto sul Corriere Federico Fubini, i 196 miliardi impegnati con la bozza di Pnrr si riducono a 120 perché opportunamente il governo sostituisce debito costoso, emesso in proprio, a prestiti ... Boeing, Pfizer e non solo. Anche l’Italia infiltrata dal Pcc?

I consolati a Shanghai di Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda ma anche Germania, Svizzera, Sudafrica e Italia erano o sono ancora “infiltrati” in posizioni di rilievo ... Come ha scritto sul Corriere Federico Fubini, i 196 miliardi impegnati con la bozza di Pnrr si riducono a 120 perché opportunamente il governo sostituisce debito costoso, emesso in proprio, a prestiti ...I consolati a Shanghai di Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda ma anche Germania, Svizzera, Sudafrica e Italia erano o sono ancora “infiltrati” in posizioni di rilievo ...