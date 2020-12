Istat, nel 2020 in Italia oltre 700.000 morti: crollano nascite e matrimoni (Di martedì 15 dicembre 2020) Il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo ha rivelato alla trasmssione “Agorà” di Rai3 un dato drammatico: i morti in Italia nel 2020 saranno più di 700.000: non accadeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Mancano appena 16 giorni alla fine del 2020, la triste contabilità delle persone che hanno lasciato la Terra in questo drammatico ed epocale anno, non è ancora chiusa ma un dato già emerge con forza. Al 31 dicembre 2020 i morti in Italia saranno più di 700.000. Lo ha rivelato oggi, 15 dicembre, in un’intervista il presidente dell’Istituto Italiano di Statistica Gian Carlo Blangiardo. Il dato, ovviamente comprende tutti i decessi avvenuti in Italia nell’anno in corso e non solo i 65.011, dato del ... Leggi su ck12 (Di martedì 15 dicembre 2020) Il presidente dell’Gian Carlo Blangiardo ha rivelato alla trasmssione “Agorà” di Rai3 un dato drammatico: iinnelsaranno più di 700.000: non accadeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Mancano appena 16 giorni alla fine del, la triste contabilità delle persone che hanno lasciato la Terra in questo drammatico ed epocale anno, non è ancora chiusa ma un dato già emerge con forza. Al 31 dicembreinsaranno più di 700.000. Lo ha rivelato oggi, 15 dicembre, in un’intervista il presidente dell’Istitutono di Statistica Gian Carlo Blangiardo. Il dato, ovviamente comprende tutti i decessi avvenuti innell’anno in corso e non solo i 65.011, dato del ...

