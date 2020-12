‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 15/12/20 (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nell’ultima diretta di questo 2020 si è parlato dell’imprevista nomination di Tommaso Zorzi ai danni di Stefania Orlando al Gf Vip 5 che ha diviso il web, ma anche della discussa performance sulle note di Flash Dance eseguita da Gemma Galgani nel Trono over. Spazio, infine, per qualche commento su Amici 20. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e ... Leggi su isaechia (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nell’ultima diretta di questo 2020 si è parlato dell’imprevista nomination di Tommaso Zorzi ai danni di Stefania Orlando al Gf Vip 5 che ha diviso il web, ma anchediscussa performance sulle note di Flash Dance eseguita da Gemma Galgani nel Trono over. Spazio, infine, per qualche commento su Amici 20. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e ...

IsaeChia : ‘#IsaeChia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘#RadioStonata’: il podcast della puntata del 15/12/20 #UominieDonne… - radiostonata : Alle 18.00 vi aspettiamo con Isa e Chia on Air: per commentare tutta la tv che ci piace! #uominiedonne #gfvip… - PazzeskaMilano2 : Schifata dalla merda che stanno spalando addosso a Tommaso. Addirittura anche il blog di Isa e Chia ha cambiato ban… - Bombshell______ : @dayanemeIIo Sulla veridicità e professionalità di Isa e Chia ho molto da ridire ?? sono le meno capaci di tutte le pagine trash - dayanemeIIo : ma isa e chia che cazzo scrivono? il ragazzo si è prontamente scusato per l’accaduto? yea sure nei vostri sogni for… -

