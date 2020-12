Inter-Napoli: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di martedì 15 dicembre 2020) Dall'orario alla diretta tv fino alle probabili formazioni: tutto quello che c'è da sapere su Inter-Napoli Leggi su 90min (Di martedì 15 dicembre 2020) Dall'allatv fino alle: tutto quello che c'è da sapere su

ZZiliani : La classifica di Serie A senza il verme. 1. MILAN 27 2. NAPOLI 24* 3. INTER 24 4. SASSUOLO 22 5. ROMA 21 6. JUVENTU… - ZZiliani : Il #Papu Gomez se ne andrà a gennaio. E avendo tre figli (qui con la maglia del Napoli regalata loro da Petagna) ch… - Eurosport_IT : 6 italiane su 7 continuano il viaggio in Europa ?????? ?? Juventus (CL) ?? Atalanta (CL) ?? Lazio (CL) ?? Inter (CL) ?? Mi… - giannisorbello : @MilanNewsit Ma come????? Era già della Giuve Inter Napoli.... e adesso sono più vicini ????????????????????? ma.... che dire - moruz87 : Contro il Napoli devono giocare Eriksen Lautaro e Lukaku. Non voglio rivedere Gagliardini altrimenti spengo tutto @inter #Inte?rNapoli -