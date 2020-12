Inter, Conte dribbla lo scudetto: crocevia Napoli, nuovo segnale per Eriksen (Di martedì 15 dicembre 2020) Inter attesa dal big match di San Siro contro il Napoli. Eriksen si riaccomoda in panchina: il danese verso l’addio a gennaio «Sentir dire che c’è l’obbligo di vincere lo scudetto da parte dell’Inter mi fa sorridere». Così Antonio Conte oggi in conferenza stampa alla viglia del big match di domani sera a San Siro contro il Napoli, che tanto dirà sulle ambizioni di entrambe le compagini per il vertice della classifica. Il tecnico nerazzurro cerca di allontanare le pressioni dalla propria squadra dopo l’eliminazione dall’Europa, con il campionato che rimane a questo punto l’unico vero obiettivo per salvare la stagione. Conte cerca anche equilibrio dopo la trasferta di Cagliari, che ha ridato un po’ di serenità a tutto l’ambiente nei giorni successivi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020)attesa dal big match di San Siro contro ilsi riaccomoda in panchina: il danese verso l’addio a gennaio «Sentir dire che c’è l’obbligo di vincere loda parte dell’mi fa sorridere». Così Antoniooggi in conferenza stampa alla viglia del big match di domani sera a San Siro contro il, che tanto dirà sulle ambizioni di entrambe le compagini per il vertice della classifica. Il tecnico nerazzurro cerca di allontanare le pressioni dalla propria squadra dopo l’eliminazione dall’Europa, con il campionato che rimane a questo punto l’unico vero obiettivo per salvare la stagione.cerca anche equilibrio dopo la trasferta di Cagliari, che ha ridato un po’ di serenità a tutto l’ambiente nei giorni successivi ...

