Infortunio Acerbi: stiramento all’adduttore. Salta il Milan? (Di martedì 15 dicembre 2020) Lazio, tegola Acerbi. Il difensore ha riportato un leggero stiramento all’adduttore: salterà Benevento e Napoli, in dubbio per il Milan Francesco Acerbi ha lasciato il campo anzitempo, durante la gara contro il Verona. Un fulmine a ciel sereno per mister Inzaghi: il difensore è infatti uno degli insostituibili nell’undici titolare della Lazio. L’ex Sassuolo si è sottoposto a tutti i controlli del caso e il verdetto è un leggero stiramento all’adduttore della coscia destra. Salterà sicuramente l’impegno contro il Benevento, la gara di domenica con il Napoli e – come scrive Il Tempo – resta in dubbio anche per il Milan. Inzaghi incrocia le dita. Acerbi tenterà un recupero lampo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Lazio, tegola. Il difensore ha riportato un leggero: salterà Benevento e Napoli, in dubbio per ilFrancescoha lasciato il campo anzitempo, durante la gara contro il Verona. Un fulmine a ciel sereno per mister Inzaghi: il difensore è infatti uno degli insostituibili nell’undici titolare della Lazio. L’ex Sassuolo si è sottoposto a tutti i controlli del caso e il verdetto è un leggerodella coscia destra. Salterà sicuramente l’impegno contro il Benevento, la gara di domenica con il Napoli e – come scrive Il Tempo – resta in dubbio anche per il. Inzaghi incrocia le dita.tenterà un recupero lampo. Leggi su Calcionews24.com

ndl00 : #Lazio, grossi dubbi sull’infortunio di #Acerbi, potrebbe saltare solo la prossima partita come essere assente fino… - infoitsport : Infortunio Acerbi, gli accertamenti escluderebbero la lesione - TweetNotizie : Tegola Acerbi per la Lazio - Rai Sport - RaiSport : ? Tegola #Acerbi per la #Lazio Il difensore biancoceleste col #Verona ha lasciato il campo per un problema alla cos… - SabrinSabry : RT @delinquentweet: Cose che potevano succedere solo nel 2020: Acerbi che esce per infortunio. #LazioVerona -