Influencer accoltella la madre | “Le ha tagliato il cuore mentre era viva”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Scene da film horror. Una studentessa di medicina "ha strappato ilpulsante di sua" durante un frenetico attacco con il coltello da cucina. La donna è "sospettata di aver commesso un crimine terribile", ha riferito il quotidiano Komsomolskaya Pravda, citando la polizia di Comrat. La presunta omidica, Anna Leikovic, 21 anni, moldava, avrebbe poi lavato via il sangue sotto la doccia ed è andata a incontrare il suo fidanzato per un appuntamento, secondo quanto riferito. L'aspirante star di Instagram, avrebbe inizialmente pugnalato suaPraskovya Leikovic, 40 anni, a casa. La- che non è morta immediatamente - è stata poi soggetta a una morte cruenta e frenetica.La polizia spiega: "È difficile da credere, ma ha squarciato ilnel senso più letterale della parola". Leikovic ha ...