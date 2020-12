Industria chimica: produzione a -9% nel 2020, previsto +4% nel 2021 (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il settore chimico chiuderà il 2020 in negativo, con un calo della produzione del 9%, ma più contenuto rispetto alla media dell’Industria manifatturiera. Per il 2021 è invece prevista una moderata ripresa, intorno al 4%. Sono i dati emersi oggi durante l’assemblea di Federchimica, che rappresenta un settore con oltre 2.800 imprese, che impiegano circa 112.000 addetti e hanno un valore della produzione pari a 55 miliardi di euro (e una quota di export del 56%). “La chimica è un settore indispensabile – ha ricordato Paolo Lamberti, presidente di Federchimica – anche l’emergenza Covid-19 lo ha chiaramente dimostrato. Il Governo ne tenga conto nelle scelte imminenti per uscire dalla crisi”. Il leader degli imprenditori chimici ha ricordato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il settore chimico chiuderà ilin negativo, con un calo delladel 9%, ma più contenuto rispetto alla media dell’manifatturiera. Per ilè invece prevista una moderata ripresa, intorno al 4%. Sono i dati emersi oggi durante l’assemblea di Feder, che rappresenta un settore con oltre 2.800 imprese, che impiegano circa 112.000 addetti e hanno un valore dellapari a 55 miliardi di euro (e una quota di export del 56%). “Laè un settore indispensabile – ha ricordato Paolo Lamberti, presidente di Feder– anche l’emergenza Covid-19 lo ha chiaramente dimostrato. Il Governo ne tenga conto nelle scelte imminenti per uscire dalla crisi”. Il leader degli imprenditori chimici ha ricordato ...

(Teleborsa) - Il settore chimico chiuderà il 2020 in negativo, con un calo della produzione del 9%, ma più contenuto rispetto alla media dell'industria manifatturiera. Per il 2021 è invece prevista ... Industria, chimica in calo ma settore indispensabile per ripresa

ROMA (ITALPRESS) – L'industria chimica in Italia, oltre 2.800 imprese che impiegano circa 112.000 addetti, con un valore della produzione pari a 55 miliardi e una quota di export del 56%, è il terzo produttore europeo.