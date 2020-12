Industria, chimica in calo ma settore indispensabile per ripresa (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Industria chimica in Italia, oltre 2.800 imprese che impiegano circa 112.000 addetti, con un valore della produzione pari a 55 miliardi e una quota di export del 56%, è il terzo produttore europeo e il dodicesimo al mondo. Il settore chiude il 2020 con una produzione in calo del 9%: un dato che, seppure in forte diminuzione, evidenzia una maggiore tenuta rispetto all’Industria in generale. “La chimica è un settore indispensabile. Anche l’emergenza Covid-19 lo ha chiaramente dimostrato. Il Governo ne tenga conto nelle scelte imminenti per uscire dalla crisi”, ha sottolineato il presidente di Federchimica, Paolo Lamberti, nel corso dell’Assemblea. La seconda ondata di contagi rischia di interrompere bruscamente il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’in Italia, oltre 2.800 imprese che impiegano circa 112.000 addetti, con un valore della produzione pari a 55 miliardi e una quota di export del 56%, è il terzo produttore europeo e il dodicesimo al mondo. Ilchiude il 2020 con una produzione indel 9%: un dato che, seppure in forte diminuzione, evidenzia una maggiore tenuta rispetto all’in generale. “Laè un. Anche l’emergenza Covid-19 lo ha chiaramente dimostrato. Il Governo ne tenga conto nelle scelte imminenti per uscire dalla crisi”, ha sottolineato il presidente di Feder, Paolo Lamberti, nel corso dell’Assemblea. La seconda ondata di contagi rischia di interrompere bruscamente il ...

