"In Veneto situazione drammatica. Pronto soccorso invasi da malati Covid, non resisteremo a lungo". La denuncia del medico padovano (Di martedì 15 dicembre 2020) "La situazione è drammatica". Il medico-eroe Carlo Santucci, nominato cavaliere della Repubblica da Sergio Mattarella, oggi lavora nel Pronto soccorso di Camposampiero, in provincia di Padova. "La medicina territoriale non funziona e i Pronto soccorso sono invasi – racconta Santucci ad Ogni Mattina (TV8) – stiamo facendo i salti mortali per curare tutti, non resisteremo a lungo così" L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

