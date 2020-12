In Veneto 165 morti di Covid in 24 ore. Zaia: "Tanti ricoveri, situazione pesante" (Di martedì 15 dicembre 2020) Si fa sempre più preoccupante la situazione in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 165 decessi da Covid. Non erano mai stati così Tanti. I nuovi casi di positivi al coronavirus in Veneto sono 3.320 nelle ultime 24 ore, il 6,30% su 52.641 mila tamponi eseguiti. A fornire queste cifre è stato il presidente del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa sull’andamento dell’epidemia.“Il totale dei positivi attuali 92.690, totale ricoverati per Covid 3324 (+ 57) al 31 marzo ne avevamo 2.068 ed era la punta più alta - spiega il governatore -. Se guardiamo i dati, le terapie intensive sono invariate, 373 in linea con marzo”. E ancora: “La situazione è assolutamente pesante: 3.324 ricoverati sono quasi 7 ospedali ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Si fa sempre più preoccupante lain. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 165 decessi da. Non erano mai stati così. I nuovi casi di positivi al coronavirus insono 3.320 nelle ultime 24 ore, il 6,30% su 52.641 mila tamponi eseguiti. A fornire queste cifre è stato il presidente delLucanel consueto punto stampa sull’andamento dell’epidemia.“Il totale dei positivi attuali 92.690, totale ricoverati per3324 (+ 57) al 31 marzo ne avevamo 2.068 ed era la punta più alta - spiega il governatore -. Se guardiamo i dati, le terapie intensive sono invariate, 373 in linea con marzo”. E ancora: “Laè assolutamente: 3.324 ricoverati sono quasi 7 ospedali ...

