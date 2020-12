“In Spagna i morti per Covid sono 29mila in più”: il riconteggio che cambia la portata della pandemia (Di martedì 15 dicembre 2020) Diciannovemila morti in più rispetto ai dati diffusi dal Ministero della Sanità durante la prima ondata, diecimila durante la seconda. Tutti vittime del Covid in Spagna. I calcoli che ridisegnano la portata della pandemia a Madrid arrivano dall’Ine (Instituto Nacional de Estadística, l’equivalente dell’Istat), che ha riconteggiato il numero di decessi per coronavirus nel Paese, includendo non solo quelli certificati con tampone ma anche quelli con sintomi compatibili col Covid, come richiesto dalla direttiva Oms del 20 aprile. Il risultato? Le vittime complessivamente sono state finora 76mila e non 47mila. Più dell’Italia, dunque, che finora ne ha registrate oltre 65mila, guadagnandosi il triste primato di primo Paese in Europa per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Diciannovemilain più rispetto ai dati diffusi dal MinisteroSanità durante la prima ondata, diecimila durante la seconda. Tutti vittime delin. I calcoli che ridisegnano laa Madrid arrivano dall’Ine (Instituto Nacional de Estadística, l’equivalente dell’Istat), che ha riconteggiato il numero di decessi per coronavirus nel Paese, includendo non solo quelli certificati con tampone ma anche quelli con sintomi compatibili col, come richiesto dalla direttiva Oms del 20 aprile. Il risultato? Le vittime complessivamentestate finora 76mila e non 47mila. Più dell’Italia, dunque, che finora ne ha registrate oltre 65mila, guadagnandosi il triste primato di primo Paese in Europa per ...

