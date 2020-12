In onda Montalbano con Una voce di notte, trama e cast della replica del 15 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) Una voce di notte è il titolo della replica de Il Commissario Montalbano, in onda stasera, martedì 15 dicembre in prima serata su Rai1. La puntata, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, ha debuttato il 29 aprile 2013, raccogliendo davanti allo schermo 10.223.000 spettatori con uno share del 36.43%. Montalbano è ormai da anni sinonimo di qualità per l’azienda di Viale Mazzini, che spesso sfrutta il suo cavallo di battaglia per vincere la guerra degli ascolti in prime time. Ecco la trama della puntata di stasera. Una voce di notte celebra il compleanno di Salvo Montalbano. Il pre pensionamento è vicino, come afferma a Mimì, ma nonostante l’età che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Unadiè il titolode Il Commissario, instasera, martedì 15in prima serata su Rai1. La puntata, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, ha debuttato il 29 aprile 2013, raccogliendo davanti allo schermo 10.223.000 spettatori con uno share del 36.43%.è ormai da anni sinonimo di qualità per l’azienda di Viale Mazzini, che spesso sfrutta il suo cavallo di battaglia per vincere la guerra degli ascolti in prime time. Ecco lapuntata di stasera. Unadicelebra il compleanno di Salvo. Il pre pensionamento è vicino, come afferma a Mimì, ma nonostante l’età che ...

