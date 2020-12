In moto d’acqua per evitare il lockdown e vedere la fidanzata, arrestato (Di martedì 15 dicembre 2020) Il giovane scozzese Dale McLaughlan ha attraversato per quattro ore il Mare d’Irlanda fino all’isola di Man, dove è stato però poi arrestato. Nonostante non avesse mai guidato una moto d’acqua prima di allora, venerdì scorso proprio con solo questo mezzo, il giovane britannico Dale McLaughlan, per raggiungere e vedere la sua fidanzata di cui sentiva una grande mancanza, ha guidato fino all’Isola di Man, un territorio sotto la giurisdizione del Regno Unito, partendo dalle coste scozzesi per circa 4 ore in mezzo al mare. Il giovane infatti, bloccato dalla zona rossa e dalla normativa anticovid, ha cercato di aggirarle spostandosi in acqua, ma successivamente è stato scoperto ed immediatamente arrestato dalle autorità competenti. LEGGI ANCHE >>> Verbania, ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) Il giovane scozzese Dale McLaughlan ha attraversato per quattro ore il Mare d’Irlanda fino all’isola di Man, dove è stato però poi. Nonostante non avesse mai guidato unaprima di allora, venerdì scorso proprio con solo questo mezzo, il giovane britannico Dale McLaughlan, per raggiungere ela suadi cui sentiva una grande mancanza, ha guidato fino all’Isola di Man, un territorio sotto la giurisdizione del Regno Unito, partendo dalle coste scozzesi per circa 4 ore in mezzo al mare. Il giovane infatti, bloccato dalla zona rossa e dalla normativa anticovid, ha cercato di aggirarle spostandosi in acqua, ma successivamente è stato scoperto ed immediatamentedalle autorità competenti. LEGGI ANCHE >>> Verbania, ...

marco_sampietro : 'Eroe' dei tempi moderni. 28enne prende una moto d'acqua, mai guidata prima, e per raggiungere la fidanzata parte d… - peucezia : RT @HuffPostItalia: Dalla Scozia all'Isola di Man in moto d'acqua per vedere la fidanzata: arrestato - giovann69550076 : Ognuno di loro si sente un mamma santissima.Salvini eri al governo, nessuno se ne è accorto anzi sei passato dal 40… - Rog_2 : RT @RivistaStudio: Un uomo in Irlanda ha fatto una traversata di 4 ore con una moto d’acqua per raggiungere la fidanzata in lockdown. Ma no… - RivistaStudio : Un uomo in Irlanda ha fatto una traversata di 4 ore con una moto d’acqua per raggiungere la fidanzata in lockdown.… -

