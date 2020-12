“Il vaccino sarà autorizzato il 23 dicembre”. Coronavirus, la notizia di Bild: “Prime dosi già prima di Capodanno” (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Ema autorizzerà il vaccino anti-Coronavirus sviluppato da Pfizer-Biontech il 23 dicembre. Lo scrive la Bild, citando fonti della Commissione Europea e del governo tedesco. Le vaccinazioni in Germania potrebbero quindi iniziare subito dopo, si parlerebbe del 26, scrive il tabloid tedesco. Insomma, l’agenzia Ema sarebbe pronta ad accordare l’autorizzazione al vaccino anti Covid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. Le vaccinazioni potrebbero quindi iniziare in Germania subito dopo Natale, e viene presa in considerazione la data del 26. I vaccini contro il Covid che arriveranno “non sono fra di loro equivalenti, hanno tecnologie diverse. Ma dal punto di vista della sicurezza, una volta approvati, come credo lo saranno da parte dell’Agenzia Europea dei medicinali ( Ema), ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Ema autorizzerà ilanti-sviluppato da Pfizer-Biontech il 23. Lo scrive la, citando fonti della Commissione Europea e del governo tedesco. Le vaccinazioni in Germania potrebbero quindi iniziare subito dopo, si parlerebbe del 26, scrive il tabloid tedesco. Insomma, l’agenzia Ema sarebbe pronta ad accordare l’autorizzazione alanti Covid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il 23. Le vaccinazioni potrebbero quindi iniziare in Germania subito dopo Natale, e viene presa in considerazione la data del 26. I vaccini contro il Covid che arriveranno “non sono fra di loro equivalenti, hanno tecnologie diverse. Ma dal punto di vista della sicurezza, una volta approvati, come credo lo saranno da parte dell’Agenzia Europea dei medicinali ( Ema), ...

