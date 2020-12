Il vaccino cinese circola davvero in Italia? (Di martedì 15 dicembre 2020) Negli stessi giorni in cui il vaccino anti-Covid prende il largo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, nella comunità cinese Italiana scoppia il giallo. L’incidenza minima dei casi di Covid-19 in alcune comunità cinesi Italiane ha fatto nascere il sospetto che il vaccino di Pechino possa essere giunto clandestinamente in Italia. Tra leggende metropolitane, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 15 dicembre 2020) Negli stessi giorni in cui ilanti-Covid prende il largo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, nella comunitàna scoppia il giallo. L’incidenza minima dei casi di Covid-19 in alcune comunità cinesine ha fatto nascere il sospetto che ildi Pechino possa essere giunto clandestinamente in. Tra leggende metropolitane, InsideOver.

